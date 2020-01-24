СК завел дело по факту отравления младенца наркотиками в Подмосковье

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 9-месячного ребенка синтетическими наркотиками в Клину. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Клину ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту отравления ребенка наркотическими веществами (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ)", - сообщила Врадий.

По данным ГСУ, 16 января 9-месячный мальчик обнаружил в квартире и употребил синтетический наркотик. В результате он был госпитализирован и сейчас находится под наблюдением врачей. По уголовному делу уже проведены допросы свидетелей, назначена судебно-химическая экспертиза на наличие у родителей мальчика наркотиков в организме, также проводится судебно-медицинская экспертиза ребенку. "Сведения о произошедшем направлены в отдел опеки и попечительства для принятия ведомственных мер", - добавила представитель ГСУ.