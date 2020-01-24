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Суд арестовал главу "Объединенной транспортной корпорации" по делу о мошенничестве

По ходатайству стороны защиты Давида Тетро процесс проходил в закрытом режиме для обеспечения безопасности обвиняемого

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы заключил под стражу до 23 марта гендиректора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" (ГК ОТК) Давида Тетро, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, где рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Тетро, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

По ходатайству стороны защиты процесс проходил в закрытом режиме. Адвокат Тетро Александр Самухов попросил закрыть процесс, мотивируя это заботой о личной безопасности его клиента.

Ранее источник, знакомый с материалами дела, сообщал, что Тетро признал вину. Следствие требовало ареста Тетро и его помощника Андрея Галочки. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Тетро и Галочки стало заявление руководства Новикомбанка и службы безопасности госкорпорации "Ростех". По словам источника, в 2012 году Новикомбанк выделил кредиты предприятиям, входящим в ОТК, которые не были возвращены. Ущерб банку оценивается в 5,4 млрд рублей.

Новикомбанк подтвердил, что его сотрудники вместе со службой безопасности Ростеха обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ОТК из-за ущерба на 5,4 млрд рублей. "В частности, в период 2012-2015 гг. Новикомбанк предоставлял денежные средства организациям нефте- и газодобывающей промышленности, входящим в группу компаний ОТК, на финансирование основной деятельности. Владельцем и бенефициаром корпорации является Тетро Д. С.", - говорится в релизе банка.

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