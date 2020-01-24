Стрелявшему в суде Новокузнецка грозит пожизненное заключение

"Открывшему стрельбу 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 295, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (посягательство на жизнь судебного пристава в связи с рассмотрением дел в суде, совершенное в целях воспрепятствования его законной деятельности; покушение на убийство)", - сообщила Петренко.

Статья 295 УК РФ предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Утром 16 января 45-летний мужчина с ружьем пришел в мировой суд Новокузнецка и выстрелил в пристава, после чего прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину-свидетеля. От полученных травм мужчина умер, женщина была прооперирована, огнестрельная дробь попала ей в лицо и плечи. По заключению медиков, ее состояние сейчас оценивается как стабильное, ей удалось сохранить зрение. У погибшего сотрудника ФССП осталось четверо детей, коллеги пристава организовали добровольный сбор средств для его семьи. Обвиняемый арестован.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что обвиняемый Артем Пакалов был потерпевшим в уголовном деле об умышленном уничтожении имущества - его сосед трактором повредил забор на приусадебном участке. До начала заседания между ними произошел конфликт, после чего Пакалов пошел в машину за ружьем, вернулся в суд и начал стрельбу.

В новость внесены изменения (18:11 мск) - добавлено имя обвиняемого и подробности в 5-м абзаце.