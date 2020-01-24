Цеповяз отказался от дачи показаний по делам о вымогательствах

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Осужденный член банды Цапков, орудовавшей в Кущевском районе на Кубани, Вячеслав Цеповяз допрошен сотрудниками полиции по Ростовской области в качестве подозреваемого по дополнительным уголовным делам в отношении членов банды Цапков и неустановленных лиц по фактам вымогательств денег с бизнесменов. От дачи показаний он отказался, сообщил ТАСС в пятницу адвокат Генрих Хачатуров, представляющий интересы ряда потерпевших.

В период с 2010 по 2019 год правоохранительные органы в Ростовской области возбудили новые уголовные дела в отношении членов банды и неустановленных лиц по фактам вымогательств, часть из них была передана в центральный аппарат СК РФ, расследование продолжается. В январе начали проводиться активные процессуальные действия с участием осужденных ранее членов банды Цапков. Накануне приговоренный к пожизненному сроку заключения Владимир Алексеев дал признательные показания по фактам вымогательства и показания на соучастников. Ранее сообщалось, что Вячеслава Цеповяза доставили из колонии в Омске в следственный изолятор в Ростовской области для проведения следственных действий по новым уголовным делам.

"Цеповяза допросили в качестве подозреваемого по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") сотрудники следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области в присутствии дежурного адвоката. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ", - сказал Хачатуров.

Собеседник агентства пояснил, что Цеповяза допрашивали в качестве подозреваемого по тем же эпизодам вымогательств, по которым ранее дал признательные показания Алексеев. Ранее сообщалось, что Алексеев написал явку с повинной по эпизодам вымогательства у кубанских предпринимателей Валерия Дорошенко, Сергея Холмового, Александра Исюка, Николая Гордика и братьев Дзюба, сотрудничество со следствием своего доверителя подтверждал адвокат Алексеева Павел Смирнов. Официальным комментарием адвоката Цеповяза ТАСС пока не располагает.

Банда орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта, такое же наказание получили два его сообщника - Алексеев и Игорь Черных. Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам в колонии строгого режима, в 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.