{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Башкирии арестовали напавшего с ножом на родителей подростка

Он проведет под стражей два месяца

УФА, 24 января. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца подростка из башкирского Ишимбая, который напал с ножом на родителей и их знакомую. Об этом сообщил ТАСС в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Евгений Каневский.

"Суд арестовал подозреваемого на два месяца на время следственных действий, он в СИЗО", - сообщил Каневский.

В пятницу 17-летний подросток с ножом напал на родителей и их гостью, которые находились дома. Отец нападавшего и знакомая семьи госпитализированы, подросток был задержан. СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц.

По данным властей муниципалитета, подросток и его семья не состояли на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
В Московском регионе не обнаружили опасных предметов на "заминированных" объектах
Всего сообщения об угрозах взрывов поступили в 14 столичных судов, 20 школ, телецентр "Останкино" и на шесть железнодорожных станций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС