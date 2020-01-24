В Башкирии арестовали напавшего с ножом на родителей подростка

УФА, 24 января. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца подростка из башкирского Ишимбая, который напал с ножом на родителей и их знакомую. Об этом сообщил ТАСС в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Евгений Каневский.

"Суд арестовал подозреваемого на два месяца на время следственных действий, он в СИЗО", - сообщил Каневский.

В пятницу 17-летний подросток с ножом напал на родителей и их гостью, которые находились дома. Отец нападавшего и знакомая семьи госпитализированы, подросток был задержан. СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц.

По данным властей муниципалитета, подросток и его семья не состояли на учете комиссии по делам несовершеннолетних.