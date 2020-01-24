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Убийство Павла Шеремета

Суд Киева отпустил под ночной домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь

Тем самым суд отказал защите подозреваемой изменить меру пресечения на личное обязательство

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест. Такое решение суд принял на заседании в пятницу, частично удовлетворив ходатайство ее адвокатов.

"Удовлетворить ходатайство и назначить меру пресечения - ночной домашний арест с 20:00 до 7:00", - сказал судья.

Тем самым суд отказал защите подозреваемой изменить ей меру пресечения на личное обязательство. Ранее Дугарь был назначен домашний арест до 8 февраля.

В середине декабря украинские правоохранительные органы объявили о том, что выяснили, кто убил Павла Шеремета. Следствие подозревает пять человек - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Все пятеро - участники силовой операции в Донбассе, националисты. Следствие остановилось на одной версии преступления - убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.

Теги
УкраинаУбийство Павла Шеремета
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