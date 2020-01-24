Шесть железнодорожных станций в Подмосковье проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специалисты проверяют шесть железнодорожных станций в Подмосковье в связи с анонимными сообщениями об их минировании. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва железнодорожных станций Орехово-Зуево, Нахабино, Опалиха, Одинцово, Павшино и Пенягино. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что 14 районных судов проверяют из-за сообщений с угрозами взрыва. В настоящий момент все они проверены, информация не подтвердилась. В течение дня "минировали" здания 20 школ, детскую больницу им. З.А. Башляевой, роддом, телецентр "Останкино", помещения телеканалов "Спас" и "Звезда", финансово-хозяйственное управление РПЦ, а также четыре торговых центра в Московской области.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".