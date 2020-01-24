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Липецкий суд приговорил членов международной наркогруппы на сроки от 12 до 19 лет колонии

Граждане Таджикистана, Белоруссии и России доставляли героин из Московской области и распространяли его на территории региона

ТАСС, 24 января. Суд в Липецке приговорил пятерых членов международной наркогруппы, у которой изъяли более 2,3 кг героина, к наказанию на сроки от 12 до 19 лет колонии. Об этом говорится в размещенном в пятницу релизе на сайте пресс-службы прокуратуры по Липецкой области.

"Советский районный суд Липецка признал пять членов международной организованной наркогруппы, в которую входили граждане Таджикистана, Белоруссии и России, виновными в покушении на сбыт героина в крупном и особо крупном размерах на территории Липецкой области. Суд приговорил четырех подсудимых к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет в колонии строгого режима. Единственная женщина, участница этой группы, будет отбывать наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, группу задержали в результате оперативных мероприятий УФСБ России по региону, было возбуждено уголовное дело ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в составе организованной группы").

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, у каждого члена группы была свои роли: обеспечивать оперативной связью, транспортом, организовывать проживание в Липецке, доставлять наркотики из Московской области, фасовать их для закладки в тайники, вербовать закладчиков, распределять доход и другие. В течение 2017 года у членов группы трижды изымали героин - более 2,3 кг, но каждый раз в группе перераспределяли роли, и они вновь продолжали распространять героин.

Теги
БелоруссияТаджикистанРоссияЛипецкая область
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