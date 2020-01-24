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В Московском регионе не обнаружили опасных предметов на "заминированных" объектах

Всего сообщения об угрозах взрывов поступили в 14 столичных судов, 20 школ, телецентр "Останкино" и на шесть железнодорожных станций

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Взрывоопасные предметы в ходе проверок объектов, которые неизвестные "заминировали" в пятницу в Москве и Подмосковье, не обнаружены. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка объектов в Московском регионе завершена, взрывоопасные предметы не обнаружены. Информация о "минировании" не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступали в пятницу в 14 районных судов, 20 школ, детскую больницу им. З.А. Башляевой, роддом, телецентр "Останкино", помещения телеканалов "Спас" и "Звезда", финансово-хозяйственное управление РПЦ в Москве. Кроме того, неизвестные сообщали, что взрывные устройства заложены в четырех торговых центрах и на шести железнодорожных станциях в Московской области.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, торговые центры и другие организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Все угрозы оказались ложными. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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