Адвокат обжалует приговор осужденного по делу об убийстве подростками женщины на Кубани

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Адвокат Савелия Никифорова, признанного судом виновным в убийстве матери пятерых детей в поселке Псебай Краснодарского края, Алексей Аванесян подал жалобу в Третий апелляционный суд общей юрисдикции на решение суда первой инстанции, доказывая невиновность своего доверителя. Об этом адвокат сообщил ТАСС в пятницу.

Краснодарский краевой суд в октябре 2019 года приговорил к 9 годам 11 месяцам лишения свободы несовершеннолетнего соучастника убийства матери пятерых детей в поселке Псебай Краснодарского края и к 19 годам лишения свободы совершеннолетнего Савелия Никифорова. Никифоров будет отбывать по решению суда наказание в исправительной колонии строгого режима, а несовершеннолетний фигурант дела сначала в воспитательной колонии, а с наступлением совершеннолетия - в исправительной колонии общего режима. В пятницу в нескольких кубанских СМИ появилась информация, что Никифоров якобы оправдан судом.

"Так называемая краткая жалоба подана в Третий апелляционный суд города Сочи. Нет прямых доказательств вины моего доверителя в тяжких преступлениях, в кражах он признался", - сказал Аванесян.

Собеседник агентства уточнил, что до настоящего времени приговор не изготовлен судом. Кроме того, Аванесян, ставший адвокатом Никифорова уже после вынесения приговора, сообщил ТАСС, что пока ему не предоставили возможность ознакомиться в полном объеме с материалами.

"Приговор, вынесенный Краснодарским краевым судом 15 октября 2019 года, в настоящее время в законную силу не вступил и обжалован в вышестоящую инстанцию. Информация, распространяемая рядом СМИ якобы об оправдании одного из фигурантов дела, не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, в мае 2018 года в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края была жестоко убита 40-летняя мать пятерых детей. По подозрению в этом преступлении задержали 16-летнего подростка и 20-летнего молодого человека. Следствие получило признательные показания от молодых людей. Установлено, что они, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершили с особой жестокостью изнасилование женщины, а затем убили в целях сокрытия преступления, позже дело передали в центральный аппарат СК РФ.

О смежных преступлениях

По делу проходили еще двое фигурантов, которые не были причастны к убийству, но проходили подельниками основных фигурантов по совершенным ранее краже и грабежу. По данным прокуратуры Краснодарского края, один из фигурантов смежных преступлений был приговорен судом к 1,5 годам лишения свободы, второй - к одному году условно. Эти фигуранты были причастны к двум эпизодам хищения имущества, которые были совершены ранее совместно с фигурантами дела об убийстве. По данным эпизодам всем фигурантам до этого удалось уклониться от ответственности.

Ранее сообщалось, что также возбуждено уголовное дело в отношении следователя полиции, отказавшегося привлечь к ответственности подростков за ранее совершенные ими преступления. Материалы этого дела слушаются в суде.