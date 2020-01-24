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В Красноярском крае погибли двое детей при пожаре в дачном доме

В момент возникновения пожара они находились дома одни

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Жертвами пожара в дачном доме в Красноярском крае стали двое детей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар ликвидирован на площади 65 кв. м. Погибли двое детей", - сообщили в главке МЧС.

По данным Следственного комитета в пожаре, который произошел в жилом дачном строении, погибли двое детей четырех и семи лет. Дети оказались одни дома на момент возникновения пожара. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватели по установке причин пожара.

Теги
РоссияКрасноярский край
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