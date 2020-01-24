В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Глава МВД Турции сообщил, что два человека пострадали в результате землетрясения на востоке Турции.
Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики сообщило, что было зафиксирован землетрясение магнитудой 6,8.
strong #earthquake shakes Eastern Turkey 13 min ago. More info at: https://t.co/ANxZEaPpJg pic.twitter.com/ND42bEIjOW— EMSC (@LastQuake) January 24, 2020
По его данным, эпицентр стихии находился в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тыс. человек.
Как передает корреспондент ТАСС, подземные толчки в Анкаре не ощущались.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Согласно сведениям Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 2 км. Толчки также ощущались в Израиле, Ираке и Сирии.
Новость обновлена (21:44 мск) - добавлена информация о пострадавших