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Обновлено 

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

Глава МВД Турции сообщил, что д​​​​​​ва человека пострадали

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Глава МВД Турции сообщил, что д​​​​​​ва человека пострадали в результате землетрясения на востоке Турции.

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики сообщило, что было зафиксирован землетрясение магнитудой 6,8.

По его данным, эпицентр стихии находился в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тыс. человек.

Как передает корреспондент ТАСС, подземные толчки в Анкаре не ощущались.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Согласно сведениям Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 2 км. Толчки также ощущались в Израиле, Ираке и Сирии.

Новость обновлена (21:44 мск) - добавлена информация о пострадавших

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