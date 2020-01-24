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На Кубани инспектора ГИБДД подозревают во взятке за покрывательство автоподстав

По версии следствия, в январе 2016 года сотрудник ГИБДД предложил мужчине, который является участником инсценированных аварий, передавать взятки полицейским за покрывательство подставных ДТП

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении инспектора ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в городе Туапсе по подозрению в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Туапсе краевого СКР по подозрению в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п."а" ч. 5 ст. 290) возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю и иного должностного лица", - говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что, по предварительным данным, в январе 2016 года сотрудник ГИБДД предложил мужчине, который является участником инсценированных аварий, передавать взятки полицейским за покрывательство автоподстав. С мая 2016 года по январь 2017-го сотрудники полиции неоднократно выезжали на подставные ДТП и составляли административные материалы, внося недостоверные сведения о якобы произошедших авариях в протоколы для последующего обращения в страховые службы за возмещением ущерба.

Теги
РоссияКраснодарский край
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