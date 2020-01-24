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На северо-востоке Москвы столкнулись шесть машин

В результате ДТП один человек погиб и два пострадали

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Шесть автомобилей столкнулись на Бутырской улице на северо-востоке Москвы, один человек погиб, два пострадали. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе управления столичной Госавтоинспекции.

"По уточненной информации, в ДТП на Бутырской улице пострадали два человека, среди них один несовершеннолетний", - сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что при столкновении автомобилей на Бутырской улице в районе дома №84 погиб один человек.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины случившегося устанавливаются.

В новость внесены изменения (00:43 мск) - добавлена информация о пострадавших.

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Россия
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