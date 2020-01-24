Сотовые операторы в Турции предоставили бесплатные услуги жителям района землетрясения

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Крупнейшие в Турции мобильные операторы сотовой связи временно предоставили находящимся в районе землетрясения жителям бесплатный доступ в интернет и неограниченное число минут для совершения телефонных звонков. Об этом сообщает в пятницу Анатолийское агентство.

Инициативу поддержали Turkcell, Vodafone и Turk Telekom. Турецкие власти при этом сообщают, что в районе провинции Элязыг наблюдаются сбои со связью, призвав не использовать мобильные устройства без надобности.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинция страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. По последней информации, в результате землетрясения погибли не менее шести человек.