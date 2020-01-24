{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотовые операторы в Турции предоставили бесплатные услуги жителям района землетрясения

Турецкие власти при этом сообщили, что в районе провинции Элязыг наблюдаются сбои со связью, и призвали не использовать мобильные телефоны без надобности

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Крупнейшие в Турции мобильные операторы сотовой связи временно предоставили находящимся в районе землетрясения жителям бесплатный доступ в интернет и неограниченное число минут для совершения телефонных звонков. Об этом сообщает в пятницу Анатолийское агентство.

Инициативу поддержали Turkcell, Vodafone и Turk Telekom. Турецкие власти при этом сообщают, что в районе провинции Элязыг наблюдаются сбои со связью, призвав не использовать мобильные устройства без надобности.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинция страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. По последней информации, в результате землетрясения погибли не менее шести человек.

Теги
Турция
Реклама на ТАСС
На северо-востоке Москвы столкнулись шесть машин
В результате ДТП один человек погиб и два пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС