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Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 14

По данным местных властей, восемь человек погибли в провинции Элязыг, шесть - в провинции Малатья
Описание
© IHA via AP

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Не менее 14 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции. Об этом сообщило в субботу управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

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По его данным, восемь человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть - в провинции Малатья. Ранения получили по меньшей мере 47 человек.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

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