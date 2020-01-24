Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 14

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Не менее 14 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции. Об этом сообщило в субботу управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

По его данным, восемь человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть - в провинции Малатья. Ранения получили по меньшей мере 47 человек.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.