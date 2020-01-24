В Москве автомобиль наехал на остановку и врезался в столб

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Водитель каршерингового легкового BMW около 02:20 мск не справился с управлением и врезался в остановку и столб у метро Аннино на Варшавском шоссе в Москве, пострадала пассажирка автомобиля, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На место ЧП прибыли экипажи ДПС, скорая помощь и МЧС. Идет извлечение пострадавшей пассажирки из автомобиля. Водитель, по предварительным данным, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На остановке никто не пострадал.

В автомобиле сработали подушки безопасности, однако пассажирка авто получила травмы. Прибывшие на место происшествия медики оказывают пострадавшей и водителю первую помощь.

В результате столкновения двигатель BMW вылетел на встречную полосу, где в него врезался Opel. В нем никто не пострадал. Проезжую часть расчищают после ДТП, поврежденные автомобили ожидает эвакуация.

В новость внесены изменения (03:18 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.