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Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

В результате происшествия еще два человека пострадали

ВОРОНЕЖ, 25 января. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

"В ДТП на Московском проспекте в Воронеже погибли четыре человека, двое доставлены с травмами в больницу скорой медицинской помощи №1", - сказал он, отметив, что авария произошла около полуночи в пятницу..

По его данным, водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Renault Logan и Ford Kuga.

"В результате ДТП водитель Hyundai и два его пассажира, мужчина и женщина, а также водитель Renault Logan скончались на месте ДТП. Водитель Ford Kuga и пассажир Hyundai, 30-летний мужчина, доставлены в Больницу скорой медицинской помощи №1 с травмами", - добавил представитель пресс-службы.

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РоссияВоронежская область
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