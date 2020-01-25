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Китайская вирусная пневмония

Число заболевших пневмонией нового типа в Китае возросло до 1330

К настоящему времени умер 41 человек

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330. В столице КНР - Пекине - диагноз подтвержден у 36 человек, в очаге распространения инфекции - провинции Хубэй - 729 заболевших. Об этом сообщает в субботу информационный портал "Ванъи", ведущий круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса.

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Ранее сообщалось о 1287 инфицированных. К настоящему времени умер 41 человек. Случаи заболевания диагностированы во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района.

В ряде городов страны в связи с распространением вируса объявлен высший уровень реагирования.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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