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Китайская вирусная пневмония

Власти Сингапура опровергли информацию о запрете въезда более 100 человек из Уханя

Ранее китайские СМИ сообщили, что сингапурские власти не пустили 116 пассажиров, прибывших из Уханя и отправили их в город Ханчжоу

СИНГАПУР, 25 января. /ТАСС/. Сингапурские власти опровергли информацию о запрете въезда в страну группы туристов из китайского города Ухань, среди которых находились больные с симптомами пневмонии. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Управления пограничного контроля Сингапура.

В ведомстве назвали "неправдоподобными слухами" сообщения о том, что "более 100 пассажиров якобы не пустили в Сингапур". "Этого не происходило", - заявили в управлении. "Мы призываем общественность не заниматься распространением непроверенной информации", - добавили в ведомстве.

По информации китайских СМИ, в пятницу сингапурские власти не пустили 116 пассажиров, прибывших из Уханя. После чего их отправили в город Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) на рейсе местной бюджетной компании Scoot. Представители авиаперевозчика в субботу сообщили, что после прибытия в Ханчжоу как минимум двое пассажиров были госпитализированы, остальные помещены под карантин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
СингапурКитайКитайская вирусная пневмония
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