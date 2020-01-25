Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще более 1 тыс. человек получили ранения. Об этом сообщило в субботу Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Ранее поступала информация о 19 погибших и более 770 пострадавших.

По уточненным данным ведомства, 14 человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть - в провинции Малатья. Ранения получили по меньшей мере 1015 человек.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в пятницу в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

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