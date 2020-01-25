{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

В Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции сообщили, что более одной тысячи человек пострадали

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще более 1 тыс. человек получили ранения. Об этом сообщило в субботу Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Ранее поступала информация о 19 погибших и более 770 пострадавших.

По уточненным данным ведомства, 14 человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть - в провинции Малатья. Ранения получили по меньшей мере 1015 человек.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в пятницу в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

В новость были внесены изменения (09:07 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Турция
Реклама на ТАСС
Тысячи жителей Турции провели ночь на улице после землетрясения
В некоторых районах для пострадавших открыли спортивные комплексы и конференц-залы, где жители могли переночевать, также им предоставлялась еда и питье
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС