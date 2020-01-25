Аварийная группа высадится на борт горящего в Охотском море судна после окончания шторма

ТАСС, 25 января. Аварийная группа с ледокола-спасателя "Сибирский" в субботу приняла решение совершить попытку высадки на борт рыболовецкого траулера "Энигма Астралис", терпящего бедствие в Охотском море, после прохождения шторма. Об этом сообщили ТАСС в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского.

"В районе, где находится траулер, усиливается шторм. Траулер на якоре, за ним наблюдает "Сибирский". Затопления траулера нет. Видно задымление. Аварийная партия приняла решение высадиться после того, как улучшится погода", - сообщил собеседник агентства, добавив, что аварийная партия планирует провести разведку на судне и завершить ликвидацию возгорания, если на борту к тому времени еще будет что-то гореть.

Находившийся на промысле в Охотском море рыболовецкий траулер загорелся 21 января. Всех 47 членов экипажа в тот же день эвакуировали на ближайшую плавбазу, четверо из них позже пересели на спасатель-ледокол "Сибирский" для участия в операции по спасению судна, еще почти половина моряков уже отправлена на берег.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания. 24 января открытое горение прекратилось, но потенциальная угроза взрыва на борту сохраняется из-за наличия на судне воспламеняющихся веществ.

Ранее в Росморречфлоте ТАСС сообщили о том, что в районе нахождения "Энигмы" начинается шторм, но аварийная группа намерена совершить попытку высадки на борт траулера 25 января.

Спасатели Магаданской области объявили на 25 января экстренное предупреждение на территории некоторых районах региона и в морской акватории в связи с прохождением циклона, несущего метель и штормовой ветер. В настоящее время в регионе время от времени идет снег, ветер достигает 20-25 м/с, отмечаются волны высотой в 4 метра и выше. Ожидается, что шторм продлится до конца выходных.