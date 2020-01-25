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Пожар на складе продуктовой базы во Владивостоке ликвидирован

Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров

ТАСС, 25 января. Спасатели ликвидировали в субботу возгорание на складе продуктовой базы во Владивостоке. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"В 14:33 местного времени (07:33 мск) пожарным Владивостока удалось потушить последний горящий участок на складе на улице Фадеева", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в настоящее время ведется проливка конструкций.

Пожар на складе начался в субботу днем, его причина возгорания пока неизвестна. Была угроза распространения огня на соседние строения. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров. В его тушении пожара участвовали 39 человек и 10 единиц техники.

Теги
РоссияПриморский край
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