В Москве задержан мужчина, пытавшийся с пистолетом ограбить двух человек

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить двух людей на юго-востоке Москвы, угрожая им пистолетом. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе столичного главка МВД.

"Накануне в полицию обратился мужчина, который работает водителем одной из коммерческих организаций. По его словам, на Братиславской улице неизвестный пригрозил ему пистолетом и попытался похитить его вещи, но, ничего не взяв, скрылся. Вскоре по подозрению в этом деянии был задержан безработный житель Новой Москвы 1992 года рождения", - рассказали в полиции.

По данным пресс-службы, вскоре выяснилось, что задержанный причастен к аналогичному преступлению. "В тот же день он вместе с сообщником у подъезда одного из домов по Братиславской улице пригрозил прохожему пистолетом и попытался отобрать его личные вещи, однако также ничего не взял", - отметили в полиции.

Там добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия (ч. 2. ст. 162 УК РФ), ведется розыск его соучастника.