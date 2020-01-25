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Крупный пожар на территории автобазы в Астраханской области ликвидирован

Никто не пострадал

АСТРАХАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание на территории автобазы в селе Карагали Приволжского района Астраханской области, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 11:50 (10:50 мск) [объявлена] полная ликвидация пожара", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании на территории автобазы в селе Карагали поступило в субботу в 06:03 (05:03 мск). Горели склад, кровля магазина, грузовой автомобиль и пластиковая тара. Общая площадь пожара составила 1500 кв. метров. В 08:04 (07:04 мск) была объявлена локализация, открытое горение было ликвидировано в 09:36 (08:36 мск).

Пострадавших не было. Причина пожара выясняется.

Теги
РоссияАстраханская область
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