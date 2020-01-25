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Не менее 30 домов обрушились в результате землетрясения на востоке Турции

Афтершоки до сих пор продолжаются, сообщил министр экологии и градостроительства Мурат Курум

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. По меньшей мере 30 домов обрушились после землетрясения на востоке Турции. Об этом сообщил в субботу министр экологии и градостроительства Мурат Курум.

"По предварительным данным, не менее пяти домов обрушились в провинции Элязыг, еще 25 - в уезде Доганйол в провинции Малатья. Я хочу предупредить граждан, чтобы они не входили в дома, которые могут обвалиться, поскольку афтершоки до сих пор продолжаются. В связи с этим поврежденные здания до сих пор представляют угрозу", - приводит слова министра телеканал NTV.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Согласно последней информации, в результате землетрясения погибло не менее 21 человека, свыше 1 тыс. получили ранения. Спасателям удалось вытащить из под завалов не менее 12 человек. Как сообщила в субботу корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова, по предварительной информации местных властей, "россиян среди пострадавших нет".

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