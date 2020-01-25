Город-курорт Санья временно закрыл туристические объекты из-за эпидемии пневмонии

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Власти города-курорта Санья южной китайской провинции Хайнань временно закрыли для посещения туристические объекты, а также места развлечений и отдыха в рамках мер по предотвращению распространения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщило в субботу управление по культуре, туризму, радио, телевидению и спорту города.

"Начиная с сегодняшнего Санья временно приостанавливает проведение всех внутренних туристических, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, а также закрывает все развлекательные заведения, интернет-бары, кинотеатры, театры, библиотеки, музеи, художественные галереи и другие общественные места в рамках осуществления мер по обеспечению безопасности и здоровья жителей и гостей города", - говорится в заявлении ведомства.

Всем туристическим агентствам города запрещено предлагать групповые туры в провинции, города и регионы, где произошла вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает управление. Отелям и гостиницам города указано усилить меры обеспечения безопасности, персоналу следует носить защитные маски и уделять особое внимание личной гигиене.

По данным на утро субботы, на Хайнане подтверждено 17 случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай, а туроператорам - приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической ситуации.

Как сообщил в субботу Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число летальных исходов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае выросло до 41. Количество заразившихся увеличилось до 1287, состояние 237 оценивается как тяжелое. В тесном контакте с пациентами находились 15 197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13 967 находятся под медицинским наблюдением.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.