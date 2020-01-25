В Турции спасатели вытащили из-под завалов 39 человек после землетрясения

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Турецкие спасатели вытащили из-под завалов не менее 39 человек после землетрясения на востоке республики. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"На данный момент из разрушенных зданий спасено 39 человек, работы еще продолжаются", - сказал он в эфире телеканала NTV.

Сойлу также привел обновленные данные по погибшим в результате удара стихии. По его словам, число погибших достигло 22 человек.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.