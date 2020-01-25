Под Оренбургом столкнулись машина скорой помощи и девять автомобилей

ТАСС, 25 января. Авария с участием машины скорой помощи и еще девяти автомобилей произошла в субботу на трассе в Оренбургской области, различные травмы получили три человека. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления МВД России по региону.

"Предварительно установлено, что в результате столкновения десяти транспортных средств, среди которых автомобиль скорой помощи и КДМ [комбинированная дорожная машина], трое человек обращались за оказанием медицинской помощи", - отмечается в сообщении.

По данным регионального управления МВД, ДТП произошло на 246-м км трассы Оренбург - Орск - Шильда возле села Халилово Гайского района Оренбургской области. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона, пострадавшие госпитализированы. "Состояние расценивается как среднее", - сказала собеседница агентства.

Ряд участков трасс региона закрыты 25 января из-за неблагоприятных погодных условий.