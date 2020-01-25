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Суд в Москве продлил срок задержания подозреваемым в хищении 91 млн рублей у фирмы

Александра Плющенко и Александра Кутукова подозревают в хищении денег у фирмы под видом получения займа

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Хорошевский районный суд Москвы продлил до 27 января срок задержания Александра Плющенко и Александра Кутукова, подозреваемых в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда.

"В суд поступили ходатайства следствия об аресте Плющенко и Кутукова. Однако в ходе заседания следователь выдвинул ходатайство о продлении срока задержания обоих подозреваемых до 27 января. Суд удовлетворил его просьбу и отложил вопрос об избрании Плющенко и Кутукову меры пресечения до понедельника", - сказала она.

Ранее в столичной полиции сообщили, что задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении 91 млн рублей у фирмы под видом получения займа. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об Александре Плющенко и Александре Кутукове. Первый ранее был председателем правления Банка проектного финансирования, а второй - председателем совета директоров Айви-банка. Оба кредитных учреждения в настоящее время банкроты.

По словам адвоката Сталины Гуревич, которая представляет в суде интересы Плющенко, в данном уголовном деле речь идет о кредитных отношениях фирмы, совладельцем которой является ее подзащитный. "По моему мнению, подозрение абсурдно, поскольку очевидно, что речь идет о гражданско-правовых отношениях, - сказала защитник. - Плющенко никакое иное подозрение не выдвинуто. Никакого отношения мой доверитель к Деду Хасану и отмыванию преступных средств не имеет, тем более речи не идет о каких-то вывезенных в леса и получивших надгробия клиентах банка, как зачем-то сообщил ряд СМИ".

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