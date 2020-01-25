В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В автобусе находился 31 человек, в том числе двое детей. Семь человек госпитализированы. Погибших нет", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, авария произошла около 19:00 в субботу на автодороге Козельск - Калуга в районе деревни Подборки. "Автобус возвращался в Подмосковье", - уточнили в МЧС.

Пассажиров решили разместить в доме-интернате, где подготовлен пункт временного размещения. В Подмосковье их доставит резервный автобус.

В экстренных службах уточнили ТАСС, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и врачи.