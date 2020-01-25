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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой выросло до восьми

Авария произошла на 11-м км автодороги Калуга - Перемышль - Белев - Орел

ТАСС, 25 января. Восемь человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса под Калугой. Четверо доставлены в Калужскую областную больницу, еще четверо - в Козельскую районную больницу, сообщила ТАСС представитель приемного отделения больницы Козельска.

"Четверо доставлены в Калужскую областную больницу, еще четверо - в Козельскую районную больницу. В Козельской всех обследовали, троих не будут госпитализировать, а одну женщину направят в областную на госпитализацию - у нее перелом ключицы со смещением", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что четыре человека обследуются в Калужской областной больнице, у двоих травмы легкие, на двоих еще не получены все анализы.

Как рассказала ТАСС глава Перемышльского района Надежда Бадеева, пассажиры из перевернувшегося автобуса в настоящее время находятся в деревне Подборки. "Мы разместили людей в здании школы, предложили им чай и еду. Они жители Подмосковья, находились в Калужской области в паломнической поездке - туристическое бюро уже направило за ними новый автобус, его ожидаем через два часа. В школе с людьми находятся медики Козельской райбольницы", - сказала Бадеева.

Около 18:35 мск на 11-м км автодороги Калуга - Перемышль - Белев - Орел в Калужской области автобус с 31 пассажиром съехал в кювет и опрокинулся на бок. В автобусе находились паломники, которые посещали монастырь в Калужской области. По предварительным данным, водитель автобуса MAN 1953 года рождения, перевозивший граждан из Козельского района Калужской области в Московскую область, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Теги
РоссияКалужская область
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В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус
По данным врачей, восемь человек пострадали
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