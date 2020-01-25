Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии

ТАСС, 25 января. Пожар в частном доме привел к гибели трех человек в Башкирии, в том числе трехлетнего ребенка, еще один ребенок госпитализирован. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по республике.

"В результате пожара погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок 2016 года рождения. Еще один ребенок 2017 года рождения госпитализирован в детскую центральную районную больницу города Ишимбай", - отмечается в сообщении.

По информации ГУ МЧС, возгорание произошло в субботу вечером в деревне Гумерово Ишимбайского района республики. Загорелся частный бревенчатый дом размером 5 м на 8 м, пожар был локализован на площади 40 кв. м. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Причины пожара устанавливаются. На место возгорания была направлена испытательная пожарная лаборатория и следственно-оперативная группа.