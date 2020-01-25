Источник: в Москве из отеля госпитализировали семь граждан Китая с высокой температурой

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Семь человек госпитализированы с высокой температурой с признаками ОРВИ из отеля в Войковском районе на севере Москвы, по предварительным данным, все они граждане Китая. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

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"Сегодня вечером из отеля в Войковском районе госпитализированы семь человек, по предварительной информации, они все граждане Китая. У них диагностирована высокая температура", - сказал собеседник агентства, отметив, что предварительно им поставлен диагноз ОРВИ.

По словам собеседника агентства, иностранцы приехали в Москву несколько дней назад, в их группе более 20 человек, в настоящее время их обследуют медики.

Как передает корреспондент ТАСС, возле гостиницы "Арт Москва Войковская" находятся порядка десяти машин скорой помощи. Сейчас врачи продолжают осматривать граждан Китая. Один из медиков уточнил ТАСС, что семь человек доставлены в инфекционное отделение, где будет установлен точный диагноз.