{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Землетрясение в Турции

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31

Ранее сообщалось о 29 жертвах стихии
Описание
© AP Photo

ТАСС, 26 января. Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 31. Об этом в воскресенье сообщило агентство Anadolu со ссылкой на спасательные службы.

На эту тему

Ранее сообщалось о 29 жертвах стихии и 1466 пострадавших.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Теги
ТурцияЗемлетрясение в Турции
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В Москве из отеля госпитализировали восьмерых граждан Китая
Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, у госпитализированных не наблюдаются признаки пневмонии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС