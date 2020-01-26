В ДТП с тремя автомобилями в Пермском крае пострадали 15 человек

ТАСС, 26 января. В ДТП с участием трех автомобилей в Пермском крае пострадали 15 человек. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в Министерстве территориальной безопасности региона.

"Госпитализированы 15 человек, в том числе один ребенок. Погибших в результате аварии нет", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

По информации ведомства, ДТП произошло около 09:00 на 414-м км трассы М-7 "Волга". Уточняется, что в числе попавших в аварию машин был рейсовый автобус, следовавший по маршруту Пермь - Очер.

На место оперативно прибыли представители экстренных служб, в том числе бригада Пермской краевой службы спасения со специальным оборудованием. В готовности к вылету находится вертолет санавиации.

Состояние пострадавших

В пресс-службе Министерства здравоохранения региона сообщили в свою очередь, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, семь человек находятся в средней степени тяжести, восемь человек - в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.

Информация УМВД

По данным пресс-службы управления МВД по региону, на трассе организованы пути объезда. "На месте ДТП организовано реверсивное движение, движение затруднено, но не парализовано. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что водителям рекомендуется объезжать данный участок через города Очер, Верещагино и село Карагай.

В новость в 9:55 мск внесены изменения - добавлены подробности.