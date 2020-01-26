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В МВД назвали возможного виновника ДТП с 15 пострадавшими в Пермском крае

По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения

ПЕРМЬ, 26 января. /ТАСС/. Авария на трассе в Пермском крае, где пострадали 15 человек, по предварительным данным, произошла по вине водителя автобуса. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, водитель автобуса КАВЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai (грузовой). [В ДТП попал] рейсовый автобус, по нашей информации, [следовавший по маршруту] Пермь - Чайковский", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло около 09:00 на 414-м км трассы М-7 "Волга". Столкнулись рейсовый автобус и два автомобиля, пострадали 15 человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным краевого Минздрава, семь человек находятся в средней степени тяжести, восемь человек - в тяжелом состоянии. Проезд в районе аварии был затруднен, сейчас, как уточнили в региональном МВД, движение восстановлено.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края ТАСС сообщили, что краевыми властями оказывается полное содействие пострадавшим. "Как с точки зрения оказания медицинской помощи пострадавшим, были выдвинуты дополнительные реанимационные бригады, так и представители краевой службы спасения со специальным оборудованием", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, 26 января в Пермском крае облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах гололед.

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РоссияПермский край
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