{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

В Китае сообщили об усилении способности коронавируса передаваться от человека к человеку

В Госкомитете по делам здравоохранения КНР также заявили, что источник происхождения коронавируса пока не установлен
Описание
© EPA-EFE/YUAN ZHENG

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Способность коронавируса нового типа 2019-nCoV передаваться от человека к человеку усилилась, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в новую, более сложную стадию. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку", - сказал он. "Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию", - подчеркнул глава ведомства.

Китай до сих пор не смог установить источник происхождения коронавируса.

Китай пока не установил, насколько опасными могут быть мутации коронавируса.

Количество инфицированных в Китае может продолжить расти.

В новость были внесены изменения (11:17 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Землетрясение в Турции
СМИ: число жертв землетрясения в Турции выросло до 33
Ранее сообщалось о 31 жертве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС