СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в частном доме в Башкирии

ТАСС, 26 января. Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек при пожаре в частном доме в Башкирии. Об этом говорится в воскресенье в сообщении следственного управления СК РФ по республике.

"Следственным отделом по городу Ишимбай следственного управления СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), по факту смерти трех человек во время пожара в частном жилом доме в деревне Гумерово Ишимбайского района", - отмечается в сообщении.

По данным следственного управления, 25 января около 17:00 (15:00 мск) в бревенчатом доме произошел пожар. В ходе тушения обнаружены тела двух женщин 59 и 23 лет, а также трехлетнего мальчика. Двухлетней девочке, находившейся в доме, удалось выжить - ее спасли соседи, заметившие возгорание.

Назначен комплекс необходимых экспертиз для установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома. Допрашиваются очевидцы происшествия.