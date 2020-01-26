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Направлявшийся в Турцию сухогруз с 12 членами экипажа сел на мель под Ростовом-на-Дону

Пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Следовавший в Турцию сухогруз с пшеницей сел на мель в Ростовской области. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Ростовская область, Азовский район, 09:50 мск хутор Петровский, на реке Дон сел на мель сухогруз "Зерноград". Маршрут Ростов - порт Трабзон (Турция)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, экипаж сухогруза состоит из 12 граждан России. "Погибших, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет. Судовой ход не перекрыт, на место направлены четыре буксира", - подчеркнули в МЧС.

Теги
РоссияРостовская область
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