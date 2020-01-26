{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У четырех человек диагностировали ожоги после аварии на теплотрассе в Кирове

Одного из них госпитализировали

КИРОВ, 26 января. /ТАСС/. Врачи диагностировали ожоги у четырех жителей Кирова после аварии на теплотрассе, которая произошла в ночь на 26 января. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"Четыре человека получили ожоги. Один госпитализирован - состояние удовлетворительное, стабильное. Трое направлены на амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.

В правительстве региона ТАСС сообщили, что авария на теплотрассе произошла в ночь на 26 января в Кирове в районе улиц Казанской и Спасской. Утром начались восстановительные работы, оперативно были подключены к теплу все жилые дома. Движение автомобильного транспорта по улице Казанской восстановлено.

Теги
РоссияКировская область
Реклама на ТАСС
Следователи проверят обстоятельства смерти ребенка на пожаре в Великом Новгороде
Возгорание произошло в квартире в одном из домов на Воскресенском бульваре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС