У четырех человек диагностировали ожоги после аварии на теплотрассе в Кирове

КИРОВ, 26 января. /ТАСС/. Врачи диагностировали ожоги у четырех жителей Кирова после аварии на теплотрассе, которая произошла в ночь на 26 января. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"Четыре человека получили ожоги. Один госпитализирован - состояние удовлетворительное, стабильное. Трое направлены на амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.

В правительстве региона ТАСС сообщили, что авария на теплотрассе произошла в ночь на 26 января в Кирове в районе улиц Казанской и Спасской. Утром начались восстановительные работы, оперативно были подключены к теплу все жилые дома. Движение автомобильного транспорта по улице Казанской восстановлено.