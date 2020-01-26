Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП в Пермском крае, где пострадали 15 человек

ТАСС, 26 января. Ространснадзор проверит перевозчика после аварии с рейсовым автобусом и двумя автомобилями в Пермском крае, в результате которого в воскресенье пострадали 15 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Ространснадзор проведет проверку перевозчика, - сообщили в пресс-службе Ространснадзора. - На место ДТП выехал начальник территориального отдела Управления госавтодорнадзора по Пермскому краю Владимир Чистяков".

ДТП произошло около 09:00 на 414 километре трассы М-7 "Волга". Столкнулись рейсовый автобус и два автомобиля, пострадали 15 человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным краевого Минздрава, семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, восемь человек - в тяжелом состоянии. По предварительной информации ГУ МВД России, авария произошла по вине водителя автобуса, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Автобус принадлежит компании "Ваш попутчик".

Данные Минздрава

По последним данным Министерства здравоохранения региона, три человека остаются в тяжелом состоянии.

"В настоящее время из 15 пострадавших трое тяжелых, трое средней степени тяжести, девять [продолжают лечение] амбулаторно", - сказала собеседница агентства.

В новость в 11:59 мск внесены изменения - добавлены подробности.