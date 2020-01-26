Подозреваемая в убийстве двоих детей умерла в больнице в Пермском крае

ТАСС, 26 января. Жительница города Кудымкар в Пермском крае, подозреваемая в убийстве двоих детей, умерла в больнице. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в краевом минздраве.

По данным следствия, утром в четверг, 23 января, 32-летняя жительница города Кудымкара, находясь у себя дома, совершила убийство своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого женщина попыталась совершить самоубийство.

"Пострадавшая скончалась в больнице", - сказала собеседница агентства.

У женщины остались еще двое детей, в момент убийства они спали в соседней комнате, сейчас они находятся с отцом, им оказывается психологическая помощь. Возбуждено уголовное дело.

В Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края ранее пояснили ТАСС, что семья переехала в Кудымкар недавно, мать и отец купили дом и автомобиль, семья получала все необходимые выплаты, характеризовалась положительно, на учете не состояла, дети своевременно проходили осмотр в больнице.