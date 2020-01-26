СМИ: четыре взрыва прогремели на северо-востоке Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 января. /ТАСС/. Не менее четырех взрывов прогремели в штате Ассам на северо-востоке Индии в воскресенье, когда страна отмечает национальный праздник День Республики. Как сообщает телеканал NDTV, информации о каких-либо жертвах не поступало.

Три взрыва произошли в городе Дибругархе и еще один - в Чарайдео. Все они прогремели в течение 10 минут между 8:15 и 8:25 утра (05:45 и 05:55 мск), сообщил телеканалу сотрудник местной полиции.

По предварительной информации, неизвестные бросили несколько гранат. Полиция предполагает, что за терактами может стоять радикальная сепаратистская группировка "Объединенный фронт освобождения Ассама" (ULFA), выступающая за отделение штата от Индии и создание независимого государства.

26 января 1950 года вступила в силу конституция получившей в 1947 году независимость страны, провозгласившая Индию республикой. Дата была выбрана потому, что 26 января 1930 года партия "Индийский национальный конгресс" официально провозгласила декларацию о борьбе за полную независимость Индии от Британской Империи. В воскресенье в Нью-Дели прошел военный парад, посвященный этому празднику.