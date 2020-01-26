Компанию-перевозчик, чей автобус попал в ДТП в Перми, ранее привлекали к ответственности

ПЕРМЬ, 26 января. /ТАСС/. Компания-перевозчик "Ваш попутчик", автобус которой попал в ДТП в Пермском крае, ранее попадала в поле зрения надзорных органов и привлекалась к ответственности за ДТП. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Перевозчик [чей автобус стал участником ДТП] - ООО "Ваш попутчик". Компания зарегистрирована в Перми. [К перевозчику ранее] были претензии, за последний год это второе ДТП с его участием, [он] был привлечен к ответственности", - сказала собеседница агентства.

В надзорном ведомстве уточнили, что по факту ДТП организована проверка, в ходе которой будет дана оценка состояния автобуса, соблюдения режима труда и отдыха водителей, организации прохождения ими медицинских осмотров, а также действий всех должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и благоустройства на участке дороги. На место инцидента выехал прокурор Нытвенского района Евгений Пауль.

Авария произошла 26 января около 09:00 на 414-м км трассы М-7 "Волга" в Нытвенском районе. Столкнулись рейсовый автобус и два автомобиля, пострадали 15 человек, в том числе один ребенок, в больницах остаются шесть человек, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще трое, включая водителя автобуса, находятся в тяжелом состоянии. По данным краевого управления ГИБДД, предполагаемый виновник аварии - водитель автобуса.