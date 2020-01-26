{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Компанию-перевозчик, чей автобус попал в ДТП в Перми, ранее привлекали к ответственности

В аварии пострадали 15 человек

ПЕРМЬ, 26 января. /ТАСС/. Компания-перевозчик "Ваш попутчик", автобус которой попал в ДТП в Пермском крае, ранее попадала в поле зрения надзорных органов и привлекалась к ответственности за ДТП. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры.

На эту тему

"Перевозчик [чей автобус стал участником ДТП] - ООО "Ваш попутчик". Компания зарегистрирована в Перми. [К перевозчику ранее] были претензии, за последний год это второе ДТП с его участием, [он] был привлечен к ответственности", - сказала собеседница агентства.

В надзорном ведомстве уточнили, что по факту ДТП организована проверка, в ходе которой будет дана оценка состояния автобуса, соблюдения режима труда и отдыха водителей, организации прохождения ими медицинских осмотров, а также действий всех должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и благоустройства на участке дороги. На место инцидента выехал прокурор Нытвенского района Евгений Пауль.

Авария произошла 26 января около 09:00 на 414-м км трассы М-7 "Волга" в Нытвенском районе. Столкнулись рейсовый автобус и два автомобиля, пострадали 15 человек, в том числе один ребенок, в больницах остаются шесть человек, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще трое, включая водителя автобуса, находятся в тяжелом состоянии. По данным краевого управления ГИБДД, предполагаемый виновник аварии - водитель автобуса.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Следователи проверят обстоятельства смерти ребенка на пожаре в Великом Новгороде
Возгорание произошло в квартире в одном из домов на Воскресенском бульваре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС