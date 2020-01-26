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Один человек погиб, пять пострадали в результате ДТП с маршруткой в Ленинградской области

Авария произошла в Волосовском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Маршрутка съехала в кювет и опрокинулась в Волосовском районе Ленинградской области, в результате пять человек получили травмы, один пассажир погиб. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, 26 января около 11:00 мск Волосовский район, 80 км, автодорога "Нарва", водитель (мужчина 1958 года рождения), управляя автомашиной "Газель Некст" (маршрут 851), двигался в сторону города Сланцы, совершил съезд в правый кювет. В результате ДТП в автомобиле "Газель Некст" пострадали пять человек (степень вреда здоровью устанавливается), один человек погиб - женщина 1992 года рождения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным источника ТАСС в экстренных службах, "состояние пострадавших - среднее".

Директор Кингисеппского автобусного парка Кирилл Цветков сообщил ТАСС, что "автомашина на гололеде съехала в кювет". "Машина 2019 года выпуска, новый автомобиль", - добавил он.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, детей среди пострадавших нет, в маршрутке находились 12 человек. По факту аварии проводится проверка.

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РоссияЛенинградская область
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