Источник: задержан глава компании, чьи сотрудники погибли при пожаре в томском поселке

ТОМСК, 26 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали главу компании "Гринвуд", чьи сотрудники погибли при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Задержали в Томской области. Находится в изоляторе временного содержания", - сказал источник, уточнив, что задержанная - глава ООО "Гринвуд" Сунь Аньи.

21 января в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Томской области произошел пожар. На момент прибытия первого подразделения МЧС дом был полностью охвачен огнем, площадь пожара составила 208 кв. метров, в результате пожара обрушилась кровля. 12 человек погибли, двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно, им оказали помощь амбулаторно.

Всего в сгоревшем доме проживали 14 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". Как сообщил источник в экстренных службах, неисправность электрооборудования рассматривается в качестве предварительной причины пожара.

11 погибших - граждане Узбекистана, еще одна - гражданка РФ. По факту пожара на территории частной пилорамы ООО "Гринвуд" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Были изъяты документы компании, устанавливалось местоположение главы предприятия.

Компания по производству пиломатериалов "Гринвуд" зарегистрирована в Асиновском районе Томской области с 2011 года. Единственным учредителем предприятия с 2018 года является Ма Цаньгуй, гендиректор с 2019 года - Сунь Аньи.