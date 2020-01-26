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В Алтайском крае автобус с 45 гражданами Монголии съехал с трассы в кювет

По предварительным данным, никто не пострадал

БАРНАУЛ, 26 января. /ТАСС/. Автобус, перевозивший 45 граждан Монголии в Казахстан, съехал с трассы в кювет в Алтайском крае. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В автобусе находились 47 человек, 45 из них - граждане Монголии, а также два водителя. Все пассажиры пересели в проезжавший по трассе автобус. Благодаря неравнодушному водителю, граждане соседней страны ожидали помощи не на холоде. Силы экстренного реагирования по прибытии обследовали пассажиров, травмированных нет", - говорится в сообщении.

Теги
КазахстанРоссияМонголияАлтайский край
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