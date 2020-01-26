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Дело Наамы Иссахар
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Израильтянка Иссахар подала прошение о помиловании

В апреле 2019 года в рюкзаке девушки обнаружили около 10 г гашиша, за контрабанду наркотиков ее приговорили к 7,5 года колонии
Наама Иссахар Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Наама Иссахар
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Гражданка США и Израиля Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков, подала прошение о помиловании и скорейшем освобождении из колонии. Об этом говорится в заявлении адвокатов Наамы Иссахар, поступившем в ТАСС.

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"Сегодня мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится", - сообщает защита.

"Наама, ее родные и защитники надеются на скорейшее принятие президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о ее помиловании и освобождении", - отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в пятницу журналистам, что отсутствие личного прошения о помиловании со стороны осужденной израильтянки тормозит весь процесс, согласно российскому законодательству, это является необходимой процедурой. "Должны быть какие-то формальности соблюдены, хотя бы чтобы процесс пошел", - отметил он.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша. 11 октября 2019 года Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд оставил в силе приговор Иссахар.

Теги
РоссияИзраильПесков, Дмитрий СергеевичДело Наамы Иссахар
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