МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Пострадавший при хлопке газа в Махачкале ребенок получил ожоги лица, его переводят в ожоговый центр. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского Минздрава.

"Ребенок получил ожоги лица, его сейчас переводят в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Состояние его средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в подвале жилого дома в Махачкале. Пострадавший мальчик 2008 года рождения доставлен в детскую многопрофильную больницу Махачкалы в состоянии легкой степени тяжести. Угрозы разрушения дома нет.